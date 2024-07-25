Eylül 1991'de Yugoslavya'nın dağılmaya başlamasıyla birlikte 2006 yılında dünya sahnesindeki yerini alan Karadağ Cumhuriyetinin Azınlıklar Bakan Yardımcısı Gezim Aydin Aga, İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'ne ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette Gezim Aydin Aga'ya Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Behçeti ve Tercüman Emir Cemal Beşkardeş de eşlik etti.

Ziyarete gelen heyeti, dernek başkanı Serkan Ay, yönetim kurulu ve dernek üyeleri dernek bahçesinde karşıladı.



Karadağ Cumhuriyeti Azınlıklar Bakan Yardımcısı Gezim Aydin Aga ziyarette yaptığı konuşmasında, böylesine nezih bir ortamda ve topluluk önünde bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Serkan Ay ve yönetim kurulu üyelerini tebrik etti ve kendilerine başarılar diledi. Karadağ Cumhuriyetine gezi ve ticari amaçla gelecek olanlara her türlü yardım ve desteği sağlayacağını belirtti.

Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Behçeti yaptığı konuşmasında, Kuzey Makedonya Cumhuriyetindeki vatandaşlık yasasının 29.07.2021 tarihinde meclisteki oylama ile değiştirildiğini, bu değişiklikle Kuzey Makedonya'da doğan veya birinci derece yakını olan göçmenlerin Makedonya vatandaşlığına başvuru hakkı doğduğunu, yasa değişikliğinin resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte bu hakkın kullanılmaya başladığını, dolayısıyla Türkiye'ye göç eden Kuzey Makedonya Cumhuriyeti göçmeni ve birinci derece yakınlarının Kuzey Makedonya vatandaşlığı müracaatını mutlaka yapmalarını istedi. Behçeti, daha sonra dernek yöneticileri ve üyelerinin sorularını cevaplayarak onları konuyla ilgili olarak bilgilendirdi.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay da yaptığı konuşmasında, Karadağ Cumhuriyeti Azınlıklar Bakan Yardımcısı Gezim Aydin Aga'ya ziyareti ve duygu yüklü konuşmasından dolayı teşekkür etti. Makedonya Bursa Fahri Konsolosu Halil Behçeti'nin çifte vatandaşlık konusundaki aydınlatıcı bilgilerinden istifade ettiklerini belirtti ve heyeti 01-04 Eylül 2024 tarihlerinde yapacakları 2.Uluslararası Petla Şöleni'ne davet etti.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, derneğin 50.yıl etkinlikleri kapsamında yaptırdıkları hatıra saatlerini heyet üyelerine takdim etti.

Hatıra fotoğrafı çekimi ardından heyet dernek binasından ayrıldı.