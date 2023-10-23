Geçtiğimiz Pazar günü deplasmanda Yenişehir Belediyespor’ 2-0 mağlup olan Karadeniz Güvenspor’da Başkan Abdul Ergün, maçın hakemini sert dille eleştirdi.

“Ortada bir futbol müsabakasının olmadığını, senaryosu yazılmış bir tiyatro oynandığını” söyleyen Başkan Ergün,

Bugün futbol oynamak için sahaya çıktık ancak ne yazık ki futbol oynanmaması için görevlendirilmiş olan bir hakem triosu vardı. Hakemler tüm takdir haklarını ev sahibi lehine kullanırken, topun oyuna sokulmaması için ellerinden gelen her şeyi yapan top toplayıcılara göz yumdular. Kaleci antrenörümüz Güney Ayan, top toplayıcıların yapması gereken görevi tek başına kendi gerçekleştirdi. Futbol oynanmaması için takımımızın amansız bir mücadelesi varken, buna engel olan ve yapılanlara göz yuman bir hakem vardı. Biz Karadeniz Güvenspor olarak sadece futbol oynamak istiyoruz, buna müsaade etmeyen tüm kirli ellerle mücadele edeceğiz. Penaltı atışımızda kalenin arkasına geçip atkı açan top toplayıcıya göz yuman bir kişi hakem değil, ancak ve ancak senaryosu yazılmış bir oyunun oyuncusudur. Bunların hakem triosu tarafından raporlara yazılıp yazılmadığının takipçisi olacağız. Grubun hala en büyük favorisiyiz ve başarıya ulaşmamıza kimsenin engel olamayacağını belirtmek isteriz.