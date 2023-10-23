İstanbul'un Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren bir çete, 211 daireli bir sitedeki konutları usulsüz işlemlerle yaklaşık 600 kişiye sattı. Bu çete, aralarında polis memurlarının da bulunduğu 86 kişiden oluşuyordu. İddialara göre, çete, siteden daire almak isteyen kişilere dairelerin arsa üzerinden satışını gerçekleştirerek fahiş fiyatlarla sattı.

Bu usulsüz işlemler sonucunda, 211 daire, yaklaşık 600 kişiye satıldı. Ancak çete üyeleri, daire sahiplerini siteye sokmadılar ve hatta bazılarını silahla tehdit ettiler, bazılarını da darp ettiler. Ayrıca çete üyeleri, birçok dairenin kilitlerini değiştirdiler ve daireleri başkalarına kiraya verdiler.

Mağdurların bu olayları ihbar etmelerinin ardından, İstanbul Emniyeti tarafından çeteye karşı dört ayrı operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 590 sayfalık bir iddianame hazırlandı. İddianamede, çete lideri olduğu iddia edilen Nihat Akyüz'e bin 683 yıla, çetenin silahlı kanadının lideri olduğu iddia edilen Çetin Başkan Şimşek'e ise 2 bin 60 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede 164 şikayetçi, 5 şikayetçi şüpheli ile emlakçılar da dahil olmak üzere toplamda 86 şüpheli yer aldı. Ayrıca, bilirkişi raporuna göre, bu 3 bloklu sitedeki 211 dairenin ve 15 dükkânın, site müteahhidi Metin Uçar'a yüzde 72 oranında ait olduğu, yüzde 27'sinin ise Kızılkaya soyadını taşıyan kişilere ait olduğu belirtildi. İddianamede, bazı kurum ve gayrimenkul şirketlerinin bu suç merkezli yapıya destek verdikleri ve çete faaliyetlerinin suç örgütleri kapsamına girdiği de vurgulandı. İddianamede şüphelilerin sistematik bir şekilde 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçu faaliyetleri yürüttükleri ve silahlı bir yapı içerisinde bulunduklarına ilişkin kuvvetli şüphelerin olduğu ifade edildi.

Şüphelilerden Çetin Başkan Şimşek ve ona bağlı silahlı şahıslarca sitede oturan mağdurların site içerisine sokulmadıkları, tehdit edildikleri, darp edildikleri, eşyalarının yağmalandığı ve mağdurların adına ait dairelerin kapı kilitlerinin değiştirilip evlere zorla girildiği ve başka kişilere kiralandığı belirtiliyor. Ayrıca, siteye güvenlik adı altında suç kaydı olan kişilerin yerleştirildiği ifade ediliyor. Suç örgütünün, Tapu ve Noter gibi resmi kurumlarla kamu bağlantıları olduğu ve bu sayede süreklilik ve güvenilirlik ilkesini etkin bir şekilde kullandığı özellikle vurgulanıyor. Yabancı uyruklu mağdurların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmadığı için hukuki mücadelede zorlanabilecekleri göz önünde bulundurularak, suç örgütünün bu kişileri ana hedef kaynağı haline getirdiği ifade ediliyor.

Örgütün silahlı kanat lideri Çetin Başkan Şimşek'in, soruşturma sırasında cezaevine girmesi sonucu, örgüt ile bağını ve aidiyetini sağlamak amacıyla avukatı Ruken Mollaoğlu aracılığıyla tutuksuz yargılanan örgüt üyelerine mesajlar gönderdiği tespit ediliyor. Site elektriğinin bir inşaat şantiyesinden temin edildiği ve site yönetiminin özellikle yabancı uyruklu mağdurlardan elektrik borcu adı altında kayıt dışı ödemeler talep ettiği ve ödemeyi kabul etmeyen kişilere tehditlerde bulunarak dairelerin elektriğini kestiği belirtiliyor.

İddianamede, suç örgütünün liderinin Nihat Akyüz olduğu ve örgütün 86 kişiden oluştuğu vurgulanıyor. Örgüt üyeleri arasında Adaletin Aydınlığı Partisi Genel Başkanı Altuğ Ergüzel'in de bulunduğu ifade ediliyor. Soruşturma aşamasında Abdulsemet Kızılağaç'ın telefonunda birçok kişiye ait çok sayıda tapu görselinin olduğu ve Çetin Başkan Şimşek'in örgütün silahlı yapısının lideri olduğu, Sarallar grubu olarak bilinen organize suç örgütü üyeleri ve kendi adamlarıyla toplu fotoğraflar çekip sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak daire sahiplerine ve vatandaşlara korku saldıkları anlatılıyor.

Eski Esenyurt Asayiş Büro Amirliği Komiseri Hüseyin Çoşkun ile örgüt lideri Nihat Akyüz arasında yazışmaların olduğu belirtilirken, polis memuru Mevlüt Kerpiç'in de site yönetiminde yer aldığı ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu kaydediliyor. Ayrıca Hüseyin Coşkun'un, başka bir siteye kayyum olarak atanmış olan Avukat Güray Tangüder ile örgüt adına pazarlık yaptığı ifade ediliyor.