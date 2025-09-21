Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlediği “Herkes İçin Hareketlilik” etkinliğinde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, kent genelinde son bir yılda toplam 19,3 ton kilo kaybı sağlandığına dikkat çekti. Büyükakın, “Siz başardınız, bu şehri hafifleten sizlersiniz" diyerek katılımcılara teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - Etkinliğe Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın’ın yanı sıra eşi Figen Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç da katıldı. Program boyunca katılımcılarla yakından ilgilenen Başkan Büyükakın, etkinliklerin aileler ve çocuklar için önemine dikkat çekti.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi, yalnızca spor değil; psikolojik danışmanlık, diyetisyen desteği, fizyoterapi ve uzman antrenörlerle yapılan egzersizlerle bütüncül bir sağlık modeli sundu. 2024 yılı itibarıyla 94.257 kadın projeye dâhil olurken, 431 bini aşkın fiziksel aktivite hizmeti sunuldu.

Pilates, zumba, yürüyüş, ileri yaş egzersizleri gibi birçok branşla kadınların yaşam kalitesi arttırıldı.

Başkan Büyükakın, projeden elde edilen verileri paylaşarak, “Diyetisyenlerimiz aracılığıyla 33 bin 291 kadına bireysel danışmanlık verdik. Obezite ile mücadelede toplam 19.300 kilogram hafifledik. Bu sadece bedenlerimizin değil, şehrimizin yükünün de hafiflemesi demek" dedi.

FİLİSTİN İÇİN BALONLAR GÖKYÜZÜNE

Programın sonunda düzenlenen aile yarışmaları büyük heyecan yaratırken, gün Filistin için gökyüzüne balon bırakma etkinliği ile anlamlı bir şekilde son buldu. Katılımcılar kırmızı, yeşil, beyaz ve siyah renklerdeki balonları gökyüzüne bırakarak barış ve dayanışma mesajı verdi. Başkan Büyükakın, konuşmasının bu bölümünde ise toplumsal duyarlılığın önemine dikkat çekerek, "Gazze’de sadece insanlar değil, insanlık öldürülüyor. Bizler burada huzur içindeysek, askerimiz, polisimiz sayesinde. Çocuklarımız ellerinde balonlarla güven içinde oynayabiliyorsa bu büyük bir nimet. Bu nimetleri korumak için hem şehirde hem dünyada duyarlı olmak zorundayız" dedi.