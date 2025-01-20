

Maça hakim olan tarafın kendilerinin olduğunu belirten Kardal, "2 devrenin ilk maçında evimizde Nevşehir Belediye Spor Kulübü'nü ağırladık. Maçın zor geçeceğini tahmin ediyorduk, iyi hazırlandık iyi mücadele ettik, saha zemininin bozuk olmasından kaynaklı olarak oyun oynamakta zorlansakta maçta topa hakim olan taraf bizdik. Maçın ikinci devresinde tempomuzu artırarak daha fazla pozisyon üretmeye başladık ve golü bulduk. 3 puan bizim için çok değerliydi. Kazandığımız için mutluyuz ama daha yolun başındayız, ligin ikinci yarısında tüm müsabakalar zor geçecek, zor bir süreç bizi bekliyor bunun için hazırlıklarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN