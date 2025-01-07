Holdingin bünyesindeki 10 otel, çeşitli sebeplerle terk edilerek kötü bir duruma düşerken, Marmaris'teki otel de 2023 yılında DenizBank tarafından alacaklı olarak 131 milyon lira bedelle icradan satıldı. Bu satışı iptal etmek amacıyla dava açılacağı duyurulmuştu.

Ayrıca, Kervansaray Yatırım Holding'in Çekirge, Bursa'daki Kervansaray Termal Oteli, ruhsatsız faaliyet göstermesi ve diğer çeşitli skandallarla yeniden gündemde yer aldı. Kolan Hastaneleri Grubu'na ait Derbent A.Ş. tarafından işletilen bu otel, uzun süre boyunca ne işletme ruhsatı ne de içki ruhsatına sahipti ve ayrıca sahte kira sözleşmeleriyle yönetiliyordu.

Kervansaray Yatırım Holding, Alman Aareal Bank AG'ye 64 milyon euro borçlu olduğu için icralık oldu. Holdingin sahip olduğu Kervansaray Termal Otel'in Bursa Kükürtlü Mahallesi'ndeki satış işlemleri ise birden fazla kez iptal edildi. Kapıları kilitlenip terk edilen otelin durumu, uzun süredir kötüleşirken, otelin ne zaman açılacağı ise hala belirsizliğini koruyor.