Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Abdullah Savaş, 10 yaşından itibaren büyük bir hayranlıkla dinlediği Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un adını, yeni doğan oğluna verdi. 25 Aralık'ta dünyaya gelen üçüncü çocuğuna isim arayışı içinde olan Savaş, 2 Ocak akşamı Ferdi Tayfur'un ölümünü duyunca derin bir üzüntüye kapıldı ve ardından bebeğine sanatçının adını verme kararı aldı. Baba Abdullah Savaş, "Öleceği hiç aklıma gelmiyordu. Ölümü beni çok yıktı. 3 gün rahat uyuyamadım. Çocuğum zaten olmuştu ve o zaman karar verdim. Daha önce doğan çocuklarımın ismini de Ferdi Tayfur ve Necla Nazır koymayı düşünüyordum fakat olmadı" dedi.

"Adıyla yaşasın"

10 yaşından itibaren Ferdi Tayfur’un şarkılarını dinlemeye başladığını ve kendisine çok büyük bir hayranlık beslediğini belirten Abdullah Savaş, Ferdi Tayfur’un ölüm haberini almasıyla birlikte kaldığı hastaneye gittiğini fakat cenazesinin defnedildiği İstanbul’a yeni doğan çocuğuyla ilgilenmek zorunda olduğu için gidemediğini söyledi.

Hayranı olduğu sanatçı Ferdi Tayfur’un ölümü sonrası çok büyük üzüntü yaşadığını dile getiren Savaş, “Ben çocukluktan beri Ferdi Tayfur’u seviyorum. Şu an yaşım 40. 10 yaşından beri Ferdi Tayfur’un şarkılarını dinliyorum. Ferdi Tayfur’un öleceği hiç aklıma gelmiyordu. Çocuğumun adını Ferdi Tayfur koymaya karar verdim. Adıyla yaşasın” ifadelerine yer verdi.