Kocaeli Çayırova ilçesindeki gerçekleşen olayda, Akse Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana gelen kavgada Bahri G., boşanma sürecinde olduğu eşi Kezban G. ile tartışmaya başladı. Tartışmaya çiftin oğlu Salih G.' de dahil oldu. Bahri G., olayın fitilini ateşleyerek tabanca ile hem eşine hem de oğluna ateş etti.

Olay sonucunda Kezban G. hayatını kaybetti, Salih G. ise yaralandı. Bahri G. ise kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayı duyan çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Salih G., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kezban G.'nin yaşamını yitirdiği olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından, cansız bedeni Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisi Bahri G.'yi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.