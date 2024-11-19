Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Malzemeni Al Gel Atölyesi’ kapsamında Kartal Belediyesi’ne bağlı kültür merkezlerinde açılan atölyeler ilk derslerini yapmaya başladı.

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Çanta Yapımı Atölyesi ile İğne Oya Atölyesi ve Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Tel Kırma Atölyesi’ne, Kartallı kadınlar yoğun ilgi gösterdi. 11.00 ila 14.00 saatleri arasında gerçekleştirilen atölyelerde kadınlar hummalı bir ekip çalışması gerçekleştirdi. Uğur Mumcu ve Soğanlık Kültür Merkezi’nde açılan özel sınıflarda gerçekleşen atölyelerde hocalarında desteği ile üretim yapan kadınlar birbirinden güzel çantaları ve tel kırma ürünlerini ortaya çıkarmaya başladı.

Üretim yapan kadınları ziyaret eden Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Deniz Karacan, hem faaliyetler, hem de atölyeler hakkında bilgi verdi. Kartal Belediyesi olarak kadın hakları konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Karacan, Kartal Kadın Meclisi’nin kurulduğunu belirtti. Kartal’da sayısı 6’ya çıkan Kadın Danışma Merkezlerinin de işleyişini anlattı. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü kapsamında Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panel ve etkinliklere kadınları davet eden Karacan, kadınları hayatın her alanında daha da aktif hale getirmek için çalışmaya devem edeceklerini ifade etti.