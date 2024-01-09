Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Beşiktaş ile Rizespor, Abdulkadir Bitigen’in düdük çaldığı maçta Rize Stadı'nda karşı karşıya geldi. Siyaz-beyazlılar, Semih Kılıçsoy'un 2 gol, 1 asistle yıldızlaştığı maçta Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında ceza sahası dışında topla buluşan Rashica’nın sert vuruşu ile meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

22. dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Altin Zeqiri’nin ceza sahası içine yaptığı ortasını kafayla karşılayan Gaich’in vuruşunu kaleci Mert Günok kurtardı.

25. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında İbrahim Olawoyin’in pasıyla topu önüne alan Benhur Keser’in şutunu kaleci Mert Günök kornere çeldi.

28. dakikada topla ceza sahası içine kadar giren Altin Zeqiri’nin vuruşu ile defanstan seken topu karşılayan Gaich’in şutu ile top filelerle buluştu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Abdulkadir Bitigen, ofsayt gerekçesi ile golü iptal etti.

37. dakikada orta sahadan İbrahim Olawoyin’in pasıyla topla buluşan Dal Varesanovic, ceza sahası dışından şutu az farkla auta çıktı.

45. dakikada Demir Ege Tıknaz’ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Semih Kılıçsoy’un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

47'GOL! Semih Kılıçsoy kendisinin iki, takımının üçüncü golünü attı. Rashica'nın vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topa ceza sahası içinde önüne alan Semih'in temiz vuruşunda top ağlara gitti.

55'Ceza yayının gerisinde topu alan Sehelvey'in vuruşunda top direkten döndü.

68'Şık çalımlarla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Rashica'nın vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

79' GOL | Rizespor 0-4 Beşiktaş, Cenk



Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Casper Hojer, Seyfettin Anıl Yaşar, Emirhan Topçu, Muhammet Taha Şahin, İbrahim Olawoyin, Altin Zeqiri, Dal Varesanovic, Benhur Keser, Adolfo Gaich

Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan, Attila Mosci, Eray Korkmaz, Mithat Pala, Gutavo Sauer, Mame For Faye, Oscar Pinchi, Martin Minchev

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç, Umut Meraş, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy, Gedson Fernandes, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Cenk Tosun

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Ante Rebıc, Rachid Ghezzal, Emirhan Delibaş, Jackson Kyanvubu Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Ayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Rashica (dk. 4), Semih Kılıçsoy (dk. 45) (Beşiktaş)