Kartal Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği yarıyıl etkinlikleri kapsamında, bu yıl da çocuklar için özenle seçilmiş tiyatro oyunları, sinema gösterimleri ve çeşitli atölye programları düzenleniyor. Kültür merkezlerinin kapılarını ardına kadar açan Kartal Belediyesi, çocukları masalsı yolculuklara çıkarırken onların hayal dünyalarını geliştirmeyi ve sanatla erken yaşta buluşturmayı amaçlıyor. Yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre planlanan gösterimler, sabah saatlerinden itibaren gün boyu devam ederken, ailelerin çocuklarıyla birlikte nitelikli zaman geçirmelerine de imkân sunuyor.

'Her çocuk sanatla büyüsün, her çocuk gülsün'

Yarıyıl Şenliği'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine verilen öneme dikkat çekerek şunları söyledi:

'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, yoğun bir eğitim döneminin ardından hem dinlenebilecekleri hem de kendilerini geliştirebilecekleri bir tatil geçirmelerini önemsiyoruz. Yarıyıl Şenliği ile çocuklarımızı sanatla, atölye etkinlikleriyle buluştururken, onların keyifli ve güvenli bir ortamda vakit geçirmelerini sağlıyoruz. Kartal'da her çocuk sanatla büyüsün, her çocuk gülsün istiyoruz. Tüm evlatlarımızı kültür merkezlerimizdeki bu renkli şölene davet ediyorum.'

Her gün farklı etkinlik, renkli bir tatil

Yaklaşık iki hafta sürecek Yarıyıl Şenliği boyunca, her gün farklı içeriklerle çocuklara yönelik etkinlikler düzenleniyor. Eğlenceli olduğu kadar öğretici programlardan oluşan şenlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyor. Kartallı ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerle birlikte kültür merkezleri, çocukların neşesiyle dolup taşıyor. Kartallı aileler, Kartal Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden 2 Şubat tarihine kadar devam edecek olan Çocuk Şenliği'nin programına erişebilecek.