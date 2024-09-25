Polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti’nin ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde ateş ettiği kişilerin polis olduğunu anlamadığını Şeyda Yılmaz’ın silahının ucunu görünce varile doğru 2 el ateş ettiğini söyledi. Silahı yerde bulduğunu söyleyen Geçti, “Kasten suç işlemedim” dedi.

“KAÇTIM ZANNETMEDİM”

Şüpheli Yunus Emre Geçti’nin hakimlik sorgusunda verdiği ifade ortaya çıktı. Olaydan 5 ay öncesine kadar uyuşturucu madde kullandığını söyleyen Geçti, “Beni Dudullu karakoluna polisler götürdü. Hırsızlık konusu ile ilgili bize teşhis yaptırdılar. Yanımda D.A.Ö isimli arkadaşım vardı. İfadelerimizi aldılar. Sonra polisler bana bekleyeceksin dedi. Annem, babam, dedem ve anneannem geldi” dedi.

Karakolun bahçesinde beklediği sırada annesinin çığlığını duyduğunu söyleyen Yunus Emre Geçti, “Karakolun duvarından atladım. Atlayınca babamı gördüm. Babam beni görünce kaçtı. Ben oradan anneme yardım etmek için çıktım. İfademiz alındığı için ben kaçtım zannetmedim” dedi.