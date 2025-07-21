Türkiye İstanbul'da yaşanan bir vahşetle daha sarsıldı. Küçükçekmece’de üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz, cinayete kurban gitmiş ve parçalanan cesedi Eyüpsultan'da yol kenarında bulunmuştu. Ayşe Tokyaz'ı canice öldüren Cemil Koç ve ona yardım eden 6 kişi tutuklandı.

Ayşe Tokyaz’ın öldürülmeden önceki videosu ortaya çıktı. Ayşe Tokyaz'ın son videosunu kardeşi Esra Tokyaz, kendi sosyal medya hesabından "Nasıl da hissetmiş bebeğim melek olacağını" sözleriyle paylaştı.

Ayşe Tokyaz, 20 saniyelik videoda, şu sözleri kullandı:

"Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu video ömrüm boyunca sizlere armağan olsun. Bir gün ölürsem bu videoyu sevdiklerime anlatın. Hepinizi çok seviyorum ama hakkımı helal etmediğim birkaç insan var."