Gemlik'te meydana gelen bir kaza sonucunda bir kişi hayatını kaybetti ve dört kişi yaralandı. Kazanın gerçekleştiği yer, Gemlik Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir kavşaktı. Kaza, yola girmek isteyen 16 JUR 54 plakalı otomobil ile yoldan gelen 07 VJS 70 plakalı otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.

Kazada, 16 JUR 54 plakalı otomobilde bulunan Derya Karaman hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan eşi Kerem Karaman ve oğulları Abdullah Karaman ise yaralandı. 07 VJS 70 plakalı otomobilde bulunan şoför Adem Aktaş ve yolcu Şeyma Yıldırım da hafif yaralar aldı. Yaralılar, Gemlik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik önlemlerini alırken, Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın neden meydana geldiği ve sorumluların belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma devam etmektedir.