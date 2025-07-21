

Osmangazi Belediyesi’nin Türkiye’ye kazandırdığı örnek tesislerden biri olan Sukaypark, bu kez Mattia Ahmet Minguzzi Ulusal Sıralama Yarışması 2. Etabına ev sahipliği yaptı. Türkiye’nin olimpik standartlardaki ilk ve tek skateparkına sahip olan Sukaypark Tesisleri’nde düzenlenen organizasyonda, Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından üç etap halinde düzenlenen şampiyonanın ikinci ayağı başarıyla gerçekleştirildi. İki gün süren yarışmada, 7 ilden 80 sporcu, hem final etaplarında hem de "Best Trick" gösteriminde kıyasıya mücadele etti. Büyük bir coşku ve fair-play ruhu içinde geçen etkinlik, sporseverlerden yoğun ilgi gördü.



Kaykay Sokak Disiplini Erkekler kategorisinde birinciliği Ankara’dan Berke Dikişçioğlu, ikinciliği İstanbul’dan Furkan Kaplan, üçüncülüğü ise yine İstanbul’dan Emirhan Sarımustafaoğlu elde etti. Kadınlar kategorisinde ise; birinci Kocaeli’den Melis Sakaoğlu, ikinci İstanbul’dan Safa Merve Nalçacı, üçüncü ise İstanbul’dan Mediha Sude Oral oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve para ödülleri, Türkiye Kaykay Federasyonu yönetim kurulu üyeleri tarafından takdim edildi. Yarışmayı, World Skate gözlemcisi Daniel Lebron da takip etti. Osmangazi Belediyesi, gençlerin sportif gelişimini destekleyen organizasyonlara ev sahipliği yapmaya ve Türkiye’nin spor altyapısına katkı sağlamaya devam edecek.