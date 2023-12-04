Günümüzde bir hastalık türü olmayan yanıklar, yapılan yanlış müdahaleler nedeniyle insanlarda ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Tıp dilinde yanıklar, çeşitli kimyasallar, elektrik, güneş ve ısı sonucunda oluşuyor. Bu yanık türlerinin bazıları evlerde uygulanan yöntemlerle çözümlenirken bazıları ise günlük yaşamı zorlaştırıyor. Geniş bir bölgeyi kapsayan bu yanık türlerinden biri kaynar su dökülmeleridir. Peki bu durumda yapılması gereken ilk müdahale nasıl olmalıdır?

Kaynar su ile oluşan yanıklarda yapılması gereken ilk şey hemen yanan bölgeyi suyla buluşturmaktır. Eğer yanan bölgede her hangi bir takı vb. bir şey varsa çıkarılmalıdır. Yaklaşık 20 dakika boyunca yanık bölgenin su da tutulması gerekmektedir. Ardından ise herhangi bir krem ya da başka bir kimsayasal sürmeden yanık bölge streçle sarılmalıdır. Eğer yanık bölge örneğin kol ise, streçin sarılmasının ardından yanık kol havaya kaldırılmalı ve acil bir sağlık kuruluşuna gidilmelidir. Tıp dilinde bu tür yanıklara 3. derece yanık adı verilir. Bu tip yanıklar, cildi aşarak yağ tabakasına ulaşır. Sinirleri yok eden ve bölgede hissizlik ve uyuşma belirtileri gösteren bu yanık türleri acil ıbbii müdahale gerektirir. Bu sebeple yanan kişilerin ileride yaşanabilecek büyük sorunlara önlemek amacıyla ilk müdahalesini doğru yapması önerilir.