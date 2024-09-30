Kocasinan Belediyesi, Türkiye’nin en kapsamlı fidanlığında pamuk ve farklı bitkiler yetiştirerek Kayseri’nin yeşil dokusunu çeşitlendiriyor.KAYSERİ (İGFA) - Oruçreis Mahallesi’ndeki Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı fidanlığındaki çalışmaları takip eden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle üretilen pamuk bitkisinin bakım çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bu çalışmayla hem estetik güzelliği artırmayı hem de bölgeye ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Pamuk ve farklı bitkilerle Kayseri’nin yeşil dokusunu zenginleştiriyoruz. Fidanlığımızda yetiştirdiğimiz bitkilerle hem Kayseri hem de Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz" diye konuştu.