Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi’nin şehri renklendirmek ve çiftçilere alternatif ürün çeşitliliği sunmak amacıyla geçen yıl başlattığı 38 bin metrekare alanda 20 bin lavantanın yer aldığı ‘Lavanta Bahçesi’, meyvelerini verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantaların ilk hasadını yapan Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’de ilklere imza atan belediyecilik faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, şehri renklendiren Lavanta Bahçesi Projesi kapsamında parka müsait olmayan alanları bu şekilde değerlendireceklerinin müjdesini verdi.

Erkilet Osmangazi Mahallesi’ndeki ‘Lavanta Bahçesi’nde ürünlerin ilk hasadını yapan Başkan Çolakbayrakdar, rengi ve kokusuyla alternatif tarımın gözdesi olan lavantaların Kayseri’ye farklı güzellik kattığını söyledi. Türkiye’de ilklere imza atan belediyecilik faaliyetleri yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, şehri renklendiren Lavanta Bahçesi Projesi’nin sayılarını artıracaklarının müjdesini vererek; “Kocasinan’da lavanta bahçemizde, ilk hasadı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl, diktiğimiz lavantaların bu yıl ürün hasadına başladık. Yüksek gerilim hatların geçtiği yerlerde nitelikli bir park yapılamayacağı nedeniyle büyük bir alanı lavanta bahçesi olarak değerlendirdik. Bu noktada Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi’nde de yüksek gerilim hattının geçtiği yere de lavanta bahçesi kazandıracağız. Kendine has görsel zenginliği, kokusu ve güzelliğiyle farklı bir bitki olan lavantanın önümüzdeki yıllarda gelişmesiyle daha verimli bir şekilde çevreye renk katacak. Bereketli olsun. Farklı bölgelerde aynı bu şekilde park alanlarını bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın görsel zengin açısından gelip, burada fotoğraf çekebileceği alternatif bir mekan olarak gün yüzüne çıkacaktır. Yaptığımız proje ve yatırımların birçoğu geleceğimizin teminatı yavrularımız içindir. Yeşil bir şehir bırakabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Daha yaşanabilir bir şehir inşa etme kaygısı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.