Konutlarda yüzde 25 kira zammı sınırlamasına takılmak istemeyen ev sahipleri okul sezonunu beklemeye başladı. Birçok kiralık konut boş dururken, kiraların öğrencilere göre ayarlandığı ve bir yıllık peşin ödeme gibi taleplerin olduğu görülüyor.İSTANBUL (İGFA) - Okulların açılmasına az bir süre kala kiralık konut piyasasında fiyatlar yeniden güncellendi.

Yüzde 25 kira zammı sınırlamasından dolayı mülk sahipleri konutlarını, kısa dönemli kiracı adayı olan öğrencilere kiralamak amacıyla boş tutuyor ya da şimdiden yüksek bedeller isteyerek kendisini korumaya çalışıyor.

Bu nedenle yaz mevsimi olmasına rağmen İstanbul’da kiralar yükselişe geçti.

Gayrimenkul danışmanı ve İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şenay Araç Demir, 1+1 tipi dairelerin İstanbul’da kiralarının 13-15 bin seviyesinden 19-25 bin lira seviyesine yükseldiğini söyledi.

Şenay Araç Demir, “İstanbul’un her ilçesinde kiralarda yaz mevsimine rağmen yüksek bir artış var. Lüks sitelerde Maslak civarı 3 + 1 tipi dairelerin kiraları 60 bin TL ile 130 bin TL arasında değişiyor. Boğaz hattı yani Etiler Bebek’te de bu fiyatlar 80 bin ile 150 bin TL civarında seyrediyor. Orta/ortaüst düzey kesimin yaşadığı Halkalı civarı yeni teslim sitelerde 3 + 1 daireler 40 bin ile 65 bin TL arası, Beylikdüzü civarı 3 + 1 daireler ise 20 bin ile 35 bin TL arasında kiraya sunuluyor. Mülk sahipleri yüzde 25 kira artış sınırlamasından dolayı evlerini piyasanın üzerinde kiraya vermeye çalışıyorlar, verirken de yüksek fiyat verip seneye bu sınırlamanın kalkacağını düşünüyorlar…” diye konuştu.

SIFIR KONUTLAR DA ÖĞRENCİLERE KİRALANMAYA BAŞLADI

Okul sezonunun yaklaşmasının da kiralık konut piyasasını etkilediğini dile getiren Demir, geçmişte ancak çok eski konutlar için öğrenciler tercih edilirken şimdi yeni teslim sıfır konutların bile öğrencilere kiralanacağını açıkladı.

Şenay Araç Demir “Üniversite tercihlerinin yapılmasının ardından, öğrenciler ev aramaya başlayacaklar. Bunu öngörün mülk sahipleri fiyatları artırdı. 1 + 1 daireler 13-15 bin civarında iken şu an 19-25 bin arasına yükseldi. Öğrencilerden bir yıllık peşin, kira tahliye taahhütnamesi ve kefil isteyen müteahhitler okul sezonu açılışını gözlüyor, dairesini bekletiyor” diye konuştu.

Satılık dairelerde ise piyasadaki nakit sıkıntısından dolayı işlemlerin gerilediğini açıklayan İstoç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Gayrimenkul Danışmanı Şenay Araç Demir, kredilerin verilmemesinin ve vatandaşların elindeki varlıklarını dolar, borsa ve altında değerlendirmesinin de piyasanın durgunlaşmasında etkili olduğunu açıkladı.