Kayseri Oda Borsa Ortak Meclis Toplantısı ile Kayseri’nin Yıldızları Ödül Töreni Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İSO İlk 500 ile TİM İlk 1000 İhracatçı listelerinde yer alan 27 firmaya, 36 ödülün verildiği programda; iş dünyasının sorun ve beklentileri ile son ekonomik gelişmeler değerlendirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Orta Anadolu Üretim Havzası için Kayseri buna hazır” dedi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Odası (KTO) Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya; AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyon Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile ilçe oda başkanları, il protokolü, KGF Başkanı Erdoğan Özegen, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Arif Parmaksız, Oda ve Borsa Meclis Başkanları, Meclis ve meslek komite üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, Kadın Girişimciler ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri ile iş dünyasının temsilcileri ile ödül alacak firmaların yetkilileri katıldı.

Ödül töreni öncesi Oda Borsa ortak meclis toplantısı gerçekleştirildi. Gündemdeki maddeler kabul edildi. Kayseri’nin yıldız firmalarının ödüllendirildiği Programın açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy konuşmasında, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz açıklamasını en ağır şekilde kınadığını belirtti. Gülsoy,” Burası Irak değil, sınırları cetvel ile çizilmedi. Sizler bebek katili, bir avuç soykırımcısınız.Türkiye Cumhuriyeti devletini yaptığınız zulümleri alkışlayan ve sessiz kalan devletlerle karıştırmayın. Haddinizi bilin” dedi.

GÜLSOY : TÜM İHRACATÇILARIMIZI ‘AKINCI’ OLARAK KABUL EDİYORUM

Hızla değişen ve dönüşen dünyanın hassas bir süreçten geçtiğini ifade eden Gülsoy, “Savaşlar, iklim krizi, ekonomik kriz, salgınlar, gelir eşitsizliği gibi çoklu krizlerin yaşandığı acımasız bir rekabet dünyasında yaşıyoruz. Özellikle 2018 yılındaki ekonomik saldırıdan bu güne yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen; asla mücadeleden geri kalmayan, önce devletim ve milletim diyen, gayret gösteren, enseyi karartmadan, morallerini bozmadan çalışan bir iş dünyasına sahibiz. Önümüzde zorlu bir süreç var. Gerçekten şu anda ihracatçı olmak kolay değil. Fiyatta, kalite standardında rekabet edeceksiniz, yeni pazarlar bulacaksınız.Müthiş bir şekilde Çin’in her yere saldırdığı, korumacı bir politikanın olduğu dünyada ihracat yapmak gerçekten zor. Ben tüm ihracatçılarımızı ‘Akıncı’ olarak kabul ediyorum.” diye konuştu.

“KAYSERİ’DE KAPALI OLAN FABRİKAMIZ YOKTUR”

İş dünyasının sorunlarına değinen Gülsoy, enerji maliyetleri yüksekliği, istihdam üzerinde yükler, finansmana erişimde zorluklar, dövizle ilgili sıkıntılar, vize almada yaşanan zorluklar, ulaşım-lojistik problemleri ve Türkiye’deki önemli stratejik endüstri yatırımlarının belli bölgelerde toplanmış olmasına yönelik sorunları olduğunu belirtti. Kayseri’de Suriyeli göçmenlerle yaşanan olaylar nedeniyle kapanan fabrikalar olduğuna yönelik çıkan haberlerle ilgili de konuşan Gülsoy, “Şehrimizde yaşadığımız elim hadise neticesinde şehrimiz hakkında çıkan bir takım olumsuz haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kapalı olan bir fabrikamız yoktur. Kaldı ki ticaretin baş şehri olan, 4500 yıllık ticari geçmişi, 100 yıllık üretim tecrübesiyle cari fazla vererek, ülke ekonomisinin kalkınmasında en büyük katkıyı veren, ülkemizin birçok yerinde yatırın yapan, girişimcileri bulunan, kadim şehrimizle ilgili yapılan mesnetsiz yorumları asla kabul etmiyoruz. Yine son zamanlarda ortaya çıkan özel sektörle ilgili, bazı firmalarımızla ilgili olumsuz haberlere itibar etmemeliyiz. Bu haberlerin hiçbir gerçekliği yok. Bu tür haberleri çıkaranlar ve itibar edenler bilsinler ki en büyük zararı kendileri görüyor” dedi.

Gülsoy’dan sonra kürsüye gelen KTB Başkanı Recep Bağlamış ise, dünyanın hızlı bir değişim sürecinde olduğunu ve teknolojideki yeniliklerle birlikte iş yapma şekillerinin değiştiğini belirterek, “Bizde yenilikleri takip ederek, üyelerimizi de bu alanda bilgilendiren çalışmalarda bulunuyoruz” dedi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise Kayseri’nin en büyük zenginliğinin birlik ve beraberlik anlayışıyla sorunların üstesinden gelme yapısı olduğunu söyledi. Sanayicilerin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerilerine yönelik de açıklamalar yapan Büyüksimitci, Kayseri Sanayi Odası olarak mesleki eğitimi desteklemek adına hayata geçirdikleri yeni projeden de bahsederek, Biz de sanayiciler olarak, Kayseri’de nitelikli insan kaynağını karşılamak ve öğrencilerimizi mesleki eğitime yönlendirmek adına yeni bir projeye imza attık. Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Makine ve Tasarım Teknolojisi, Metal Teknolojisi, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanlarının 9. sınıfına kayıt olan 50 öğrencimize LGS puan sıralamasına göre aylık 1000 TL, en yüksek LGS puanı ile alan fark etmeksizin kayıt olan ilk 3 öğrencimize ise aylık 2000 TL burs vereceğiz. Bursları, odamız koordinasyonunda sanayicilerimiz sağlayacak” diye konuştu.

HİSARCIKLIOĞLU : KAYSERİ GERÇEK BİR MARKA ŞEHİRDİR

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Dünya Odalar Federasyonu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise Kayseri’nin Türkiye’nin yıldız şehirlerinden bir tanesi olduğunu belirterek şunları söyledi.

“Kayseri Ticaretin merkezi ve sembolü haline gelmiştir. Tüm bu coğrafyanın rol modeli ve ilham kaynağıdır. Kayseri, toprağıyla, insanıyla ve ekonomisiyle, gerçek bir marka şehirdir. Üstelik de tüm bunları, kendi girişimcilerimizin, Kayserili hayırseverlerin emeği ve gayretiyle başardık. Türkiye’de bu anlamda tekiz. Biz devletten bir şey istemedik, almadık. Tamamen kendi imkânlarımızla bu noktaya geldik. Burada fazlasıyla hak ettikleri ödüllerini alacak firmalarımızın kıymetini de herkes bilmeli diyorum. Zira artık ülkelerin ve hatta şehirlerin gücünün kaynağı müteşebbisleridir. Müteşebbisin güçlüyse, ülken de güçlü olur, şehrin de güçlü olur. Dolayısıyla sizleri, Kayseri’nin ve Türkiye’nin gözbebeği, Kayseri iş dünyasının da gurur timsalleri olarak görüyorum. İşte böyle bir günde, sizlerin arasında bulunma fırsatı verdiğiniz, beni davet ettiğiniz için, sizlere tekrar teşekkür ediyorum.”

HİSARCIKLIOĞLU : ORTA ANADOLU ÜRETİM HAVZASI İÇİN KAYSERİ HAZIR

Marmara Bölgesi’ndeki sanayi tesislerinin deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “TOBB olarak devamlı gündemde tuttuğumuz bir konu var: Orta Anadolu Üretim Havzası oluşturulması. Deprem riskinden dolayı Marmara Bölgesi’ndeki hem yoğunluğun azaltılmasına hem de kentsel dönüşüm hızlandırılmasına ihtiyaç var. Bunun için de, İç Anadolu-Doğu Akdeniz kuşağında yeni bir sanayi havzasının meydana getirilmesi gerekiyor. Kayseri’yi de içine alacak şekilde böyle yeni bir üretim havzası oluşturabilirsek, sanayimiz için yatırım alanı bulamama sorunumuzu çözmüş oluruz. Marmara Bölgesi’ndeki yükü azaltmış ve Marmara’da yüksek katma değerli üretime de yer açmış oluruz. Kayseri buna hazır. Tüccar ve sanayicilerimiz, Kayseri’yi, bu coğrafyanın yıldızı haline getirdi. O yüzden inanıyorum ki, Kayseri, geleceğin kazananları arasında yerini alacak” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKKILIÇ : BİZİM EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ BİRLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ

Kayseri’yi kadim medeniyetler şehri, yatırımcılar şehri, hayırseverler şehri olarak nitelendiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise “Kayseri’mizi her alanda geliştirmeye özen gösteriyoruz. Bizim en büyük zenginliğimiz birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve dayanışmamızdır, çok şükür bunun bereketini yaşıyoruz. Bize ötekileştirmek değil, kucaklamak yakışır. Biz hizmet için varız. Biz şehrimizi en güzel şekliyle temsil etmek için varız” diye konuştu.

ELİTAŞ : BİR HAFTA SONRA YÜZDE 60-61 CİVARINDA ENFLASYONLA KARŞILAŞACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ise 2023 yılı Haziran ayında başlayan ekonomik tedbirlerin meyvelerini vermeye başladığını belirterek, “Mayıs ayında ilk defa yüzde 75 olan enflasyonun haziran ayında yüzde 70’lerin altına düştüğünü gördük. Bir hafta sonra açıklanacak yeni enflasyon rakamlarıyla tahmin ediyorum 60 ila 61 civarında bir enflasyon oranıyla karşılaşacağız. Bir sonraki ay da yine aynı şekilde düşüş devam edecek. Bir sonraki ayda muhtemelen olağanüstü bir şey olmadığı takdirde yüzde 50-52 civarında bir enflasyon oranıyla karşı karşıya kalmış olacağız. Ekonomi yönetiminin koyduğu ekonomi programına inandığımız takdirde, onları moral motivasyona teşvik ettiğimiz takdirde yılsonu itibariyle yüzde 38 ila 40 arasında bir enflasyon rakamı ile karşı karşıya kalmış olacağız. Bu çerçevede gayret gösteren, faaliyette bulunan değerli sanayici arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

ELİTAŞ’TAN OTOYOL MÜJDESİ

Niğde-Ankara Otoyolu’nun Kayseri’ye bağlanmasını planladıklarının müjdesini veren AK Parti Genel Başkan Vekili Elitaş, “2027-2028 yılında hızlı trene kavuşacağız. 2030 yılından önce de inşallah biz duble yolun Kayseri’den başlamak üzere İstanbul’a gidene kadar tamamen otoyoldan geçmeyi planlıyoruz” dedi.

“27 YILDIZ FİRMAYA 36 ÖDÜL”

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Programda İSO 500 ve TİM 1000 listelerinde yer alan Kayserili firmalar ödüllerini protokol üyelerinden aldı. HES Hacılar Ekektrik, Mega Metal, Hasçelik Kablo, Sersim, Boyteks, Kumtel, İstikbal, Boyçelik ve Erbosan Boru hem İSO 500 hem de TİM 1000 listelerinde yer aldığı için ödüle layık görüldü. Re-Ma Metal, Coreal Alüminyum, Orta Anadolu, ABC Uluslararası Nakliyat, Gürkan Ofis Mobilyaları, Formal Alüminyum, Kayseri Metal Center, Hasçelik Halat, Ata Karbon, Ceha Büro Mobilyaları, Metal Matris, Çinkom Metal ve Küçükler Tekstil ise TİM 1000 listesinde yer alarak ödül aldı. Kayseri Şeker Fabrikası, Yataş, Bellona, Femaş Metal ve Form Sünger de İSO 500’de yer aldığı için ödül alan firmalar arasında yer aldı.