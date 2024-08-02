Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi iş birliği ile yapımı tamamlanan ve yakın zamanda resmi açılışı yapılacak olan İncesu Mini Terminal, İncesu Yufka Üretim Tesisleri, İncesu Market ve Yöresel Ürünler satış noktası hizmete başladı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kayseri-Adana karayolu üzerinde Büyükşehir Belediyesi ve İncesu Belediyesi iş birliğinde yapılan mini terminal ile yöresel ürünlerin de satılacağı Yufka ve Yöresel Ürünler Evi, hizmet vermeye başladı.

İlçelerin hem ulaşım konforunu artıran hem de tarım ve hayvancılık alanında üreticiye önemli destekler veren Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda vatandaşlara tam destek veriyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi tarafından İncesu ilçesi, Bahçelievler Mahallesi’nde yer alan İncesu Mini Terminal, İncesu Yufka Üretim Tesisleri, İncesu Market ve Yöresel Ürünler satış noktası yapımı tamamlanarak hizmete açıldı.

Yakın zamanda resmi açılış töreni de yapılacak olan proje şimdiden bölge sakinleri tarafından ilgi görürken, kadın istihdamına da katkı sağlıyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İNCESU BELEDİYESİ’NE ARMAĞANI

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, tüm ilçe belediyelerine ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden yatırım ve hizmetlere devam ettiklerini belirterek, Mini Terminal ile Yufka ve Yöresel Ürünler Evi Binası’nın Büyükşehir Belediyesi’nin İncesu Belediyesi’ne armağanı olduğunu ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıp, İncesu Belediyesi’ne armağan edilen bir çalışma olduğunu ve yakın zamanda resmi açılışının da yapılacağını ifade eden Büyükkılıç, “Adana yolu üzerinde, İncesu’ya varmadan orada yöresel ürünlerimizi, sucuk, pastırma da dâhil, alacağımız, satacağımız güzel bir yer” dedi.

Başkan Büyükkılıç, bu projenin İncesu ilçesine ve bölgeye hayırlı olmasını temenni ederken, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek de Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Büyükkılıç’ın yakından takip ettiği ve hizmete giren İncesu ilçesi girişindeki Adana yolu güzergâhında mini terminal ve içerisinde dükkânlar bulunan tesis aynı zamanda yöresel ürünlerin hem üretileceği hem de pazarlanacağı boyutuyla butik bir iş merkezi olarak vatandaşlara hizmet veriyor.