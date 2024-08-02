Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Yaz Kur’an-ı Kerim Kursu öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi. İlçe Müftülüğü tarafından Merkez Kız Kur’an Kursu’nda gerçekleştirilen yarışma, 9-12 yaş aralığındaki öğrencileri bir araya getirdi.

Yarışmaya İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar, İlçe Vaizi Ayşenur Özkul, Gençlik Koordinatörü Yaşar Özen, Kur’an-ı Kerim Kursu öğreticileri ve öğrenciler katıldı. Büyük bir heyecanla geçen yarışmada, öğrenciler kıyasıya mücadele etti.

Sonuçlara göre Sahil Camii Kur’an Kursu birinci, Hacı Ahmet Tevfik Parlakyıldız Camii Kur’an Kursu ikinci ve Gaziköy Mahallesi Camii Kur’an Kursu üçüncü oldu. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere para ödülü verildi.

İlçe Müftü Vekili Yusuf Acar, yarışmaya katılan öğrencileri ve emeği geçen hocaları tebrik ederek, birinci olan Sahil Camii Kur’an Kursu öğrencilerinin Tekirdağ Müftülüğü’nde yapılacak il birinciliği yarışmasında Süleymanpaşa’yı temsil edeceğini belirtti ve öğrencilere başarılar diledi.