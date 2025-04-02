Kaza, Adana-Kozan karayolu Dağılcak mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Zeynel Güleç idaresindeki 01 RJ 402 plakalı otomobil ile kırsal mahallelere yolcu taşıyan 01 U 0360 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Güleç ailesinden baba Zeynel ile anne Ülkü çocuklar Emirhan, Dilek ve Emircan hayatını kaybetti. 5 kişinin öldüğü kazada minibüste bulunan 10 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Bayram ziyaretinden dönüyorlarmış

Kazada hayatını kaybeden Güleç ailesinin Feke ilçesi Tortulu Mahallesi'nden Kozan'a dönüş için yola çıktığı ve kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Acı haberi duyarak olay yerine gelen amca Erol Güleç, "Bayramın ikinci günü bayramlaşmaya köye gitmişlerdi oradan geliyorlardı. Baba, eşi ve çocukları vardı araçta" diyerek üzüntüsünü paylaştı.

Öte yandan, olay yerinde yapılan inceleme sonrasında ailenin cenazesi devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.