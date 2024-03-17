Edremit ilçesinde, Kazdağlarında başlatılan Bal Ormanı Projesi arıcıları sevindirdi. Bal Ormanına destek olunmasını isteyen arıcı Ramazan Salı, projeye çok önem verdiklerini kaydetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin desteği ile 206 hektarlık alanda kurulmaya başlanan Türkiye’nin en büyük bal ormanı projesi, yöredeki arıcıları sevindirdi. Edremit’in Dereli Mahallesi yakınında kurulmasına başlanan Bal Ormanına, ıhlamur, yeni dünya, Macar akasyası. Lavanta, iğde ve biberiye gibi bitki türlerinin dikildiğini anlatan Burhaniyeli arıcı Ramazan Salı, “Bal ormanına ağaç dikimi devam ediyor. Bende 30 adet fidan diktim. Dikilen fidanlar büyümeye başladı. Bu ormanın yöredeki arıcılara çok faydalı olacağına inanıyoruz. Hayır sever vatandaşlardan da fidan desteği ” dedi.