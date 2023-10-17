Son olarak kendi yazdığı Bursa Bülbülü adlı sinema filminde başrol oynayan ünlü sanatçı, Bursalıların değişik insanlar olduğunu belirterek, o’nlar barometreye benzetti.

Candaş Tolga’nın programında Bursa Bülbülü adlı filmi ve Bursa’yı konuşan ünlü sanatçı Ata Demirer, “Bursalılar barometre gibidir. Bak şimdi yarın lodos fırtınası varya daha sabah annem böyle yaptı “ Lodos mu geliyor?” Çünkü bir yerleri ağrıyor. Hepimiz romatizma hastasıyız Biz Bursalılar. Lodosu biliriz çünkü yarım saat daha yarım saat deriz. Bursalıların yüzüne bak şöyle 1160’ları falan gösteriyor. Kuru hava, fırtına geliyor. Vücuttan hissederiz. Bursalılar değişik insanlardır” diye konuştu.