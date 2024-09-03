Kocaeli’nin İzmit ilçesinde otomobilin motoruna giren kedi, bir saat süren çalışmaya rağmen çıkmayınca araç sanayiye çekildi.

İlginç olay yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. 41 AV 097 plakalı otomobilin sürücüsü, araçtan gelen kedi sesini fark ederek hemen durdu. İhbar üzerine olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Trafik polisleri de olay yerinde önlem aldı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaya rağmen, sesi gelen kedi otomobilin motorundan çıkmadı. Bunun üzerine olay yerine zabıtaya bağlı çekici çağrıldı. Ahtapot ile havaya kaldırılan otomobilin altında yapılan çalışmada da kedi çıkmayınca araç bu kez sanayiye çekildi.

Özel bir serviste yapılan çalışmanın ardından kedi otomobilden çıkartıldı.