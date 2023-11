CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları;

Bu yıl Cumhuriyet Halk Partisinin yüzüncü yılını kutluyoruz. Yüz yıllık bir tarih, her siyasal partiye nasip olan bir tarih değildir. İnandık ve yüzüncü yılımızı şimdi kutluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni birlikte büyüteceğiz. Ve biz sıradan bir parti değiliz. Biz Kuvayı milliyecilerin partisiyiz. Biz hiç bir evladımızın yatağa aç girmemesi için mücadele eden bir partiyiz. Biz herkese saygı duyan bir partiyiz. Bu salondakiler yüz yıllık mirası yaşatanlardır. Bu salonda beşli çeteler yok. Bundan sonra da bu salonda onlar asla olamayacaklar. Mafya bozuntuları yok. Bundan sonra da olamayacaklar. Partinin yükünü taşıyan örgütlerdir. Hiç kimse örgütün ruhunu asla sarsamaz. Hiç kimse kendisini Parti'nin üstünde asla göremez. Sizleri zaman zaman üzdüm. Birşeyi bilmenizi isterim. Sizi utandıracak hiçbir şey yapmadım. Sizler için Türkiye için mücadele ettim. Bu parti güçlenerek çıkmıştır. Yine güçlenerek çıkacaktır. Bugün içinde bulunduğumuz koşullarda anayasa fiilen askıya alınmıştır. Saray devleti çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıyadır. Yoksulluğu yaymak ve derinleştirmek saray devletinin politakasına dönüşmüştür. Yoksulluk kabullenilerek sürdürülebilir bir hale dönüştürülmüştür. Bu sosyal devlet anlayışına aykırıdır. Türkiye'yi öyle bir hale getirdiler ki, yasa dışı zenginlik alkışlanır hale geldi. Gazeteciler görevlerini yapamaz haldedirler. İktidarda kalmak için her türlü hileyi yapmak sarayın meşru politakası haline gelmiştir. Ülkenin dış politikası fiilen iflas etmiştir. Yanlış dış politikanın bedeli olarak, Türkiye sığınmacı deposu haline dönüştürülmüştür. Bu saydıklarım tablonun bir yüzüdür. Sarayın ahlâkî ve siyasi meşruiyetinin sorgulanması gerekmektedir. Bütün bunlar olurken asla ve asla umutsuzluğa kapılmayacağız.

Tarihin bize yüklediği zorunluluk. Altı lider oturduk ilk toplantıda. Ülkede demokrasi yok diye kendileri de söyledi. Tarihin bize yüklediği zorunluluk var. İnsan haklarını özgürlükleri getirmek zorundayız. Uzun uzun konuşuldu. Altı parti bir araya geldik. Ülkeyi nasıl yöneteceğimize dair ortak bildiri hazırladık. Her alanda ortak mutabakat metni hazırladık. Bunu geniş kitlelerle paylaştık. İş cumhurbaşkanlığı adayını belirlemeye gelince sizin de bildiğiniz gibi masadan kalkmalar geri gelmeler oldu. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım.

"Değişim isteyenler uzun zamandır değişmeyenlerdi"

Saray devletine karşı asla yıkılmadık, boyun eğmedik. Yükümüz ağırdı. Üstelik hançerlerle beraber yükümüz ağırdı. Beni üzen sırtımdaki yük değildi. Sırtımdaki hançerlerdi. Seçim bitti, değişim süreci başladı hemen. Değişim isteyenler uzun zamandır değişmeyenlerdi. İlk işim onları değiştirmek oldu. Değişim hayatın kendisidir. İlk değişimi 2019 yılında söyledim. En büyük değişimi yaşayan cumhuriyet Halk Partisi'dir dedim. En büyük değişimi yaşayan parti cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bazı illere giremiyorduk. Şimdi oralardan milletvekili çıkardık. Girilemeyen illere ve ilçelere girdik. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin her yerinde. Asla yan yana gelemez denilen insanlar ile yan yana geldik. Çünkü dilimizi değiştirmek zorundaydık. Biz sadece muhalefet eden bir parti görünümündeydik. Öyle köklü değişimler yaptık ki, Türkiye'nin her sorununa müdahale eden bir hale geldik. Akılcı çözümler üreten tek partiyiz. Değişimci olup da değişmeyen arkadaşların çok sık dillendirdiği bir şey var. Bunlar sağın da solun da ne olduğunu bilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi, halkın partisidir. Avrupa'nın en güçlü sosyal demokrat partisi cumhuriyet halk partisi'dir. Dünyaya örnek olan bir partidir. Bazen değişimin içinde olanlar değişimi fark edemezler. Biz muhalefet politikamızı da değiştirdik. Sosyal kimlikle politika oluşturmaya başladık. Her bir sosyal kimliğin sorunlarını masaya yatırdık. Taşeron işçileri kim sahip çıktı? Bu politikalar savcılık mıdır solculuk mudur?

"Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan, bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin"

Ücra bir köyden çıktım. Ve devlette önemli yerlere geldim. Bu imkanları bana sağlayan Atatürk'e, cumhuriyete şükran borçluyum. Bütün bunlara rağmen namderde boyun eğmedim. Bir kere haramzedelerin sofrasına oturmadım, oturmayacağım. Halkın sorunlarını dillendirdim ve onlarla oldum. Sarayın sofrasına gidip diz çökmedim. Doğru bildiğimi hep savundum. Savunmaya da devam edeceğim. Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak zordur dedim. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksanız, hakları yenilen gencecik arkadaşlarımız için milli eğitimin önüne gidip, mülakatı kaldırın diyeceksiniz. Aksi halde bay Kemal'in yol arkadaşı olamazsınız. Hiç kimsenin yol arkadaşlığını sorgulamayacaksınız. Deprem bölgesine giden, ilk genel başkan olacaksız. Bay Kemal'in yol arkadaşı olabilmek için elektriği kesilen, suyu kesilen milyonlarca insanın sesi olacaksınız. Altı yaşındaki kız arkadaşımız sistematik bir şekilde tecavüze uğrarken, dosyası sümen altı edilirken, adalet bakanlığına dayanıp adaleti savunacaksınız. Unuttukları bir şey var. Bu örgüt 100 yıllık bir örgüt. Türkiye'nin çimentosudur bu ülke. Bay Kemal'in yol arkadaşı olacaksan, bay Kemal'i arkadan hançerlemeyeceksin.

"Yerel seçimlerde bütün yerleri alacağız. Manisa'yı alacağız, Bursa'yı alacağız"

Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Gemiyi limana sağlam görüleceğimi de herkes bilsin. Değişim, yenilenme nasıl olur, sadece Türkiye değil, bütün dünya bunu öğrenecek. Belediye meclis üyeliklerine düzenleme getireceğiz. Milletvekillerine getireceğiz. Mahalle temsilcileri bir kadın bir erkek olacak. En zayıf halkamız ev kadınları. Evlere giremiyoruz. Onların derdini onlardan dinlememiz lazım. Kadın üye sayısınım artması lazım. Artık her yerde her zaman ön seçim olacak. Buraya bilgi birikimiyle gelen kendisini ifade edecek. Oyunu en çok artıran belediye başkanı parti meclisi üyesi olacak. Yeniyi inşa edeceğiz. Bizim değişimden anladığımız budur. Aldığım bütün görevi eksiksiz yerine getirmeye çalıştım. Bizim mücadelemiz hak mücadelesi. Ben servetlere ihtiyacım yok. Benim isteğim halkın gönlünde taht kurmaktır. Genel başkan çalıştı desinler istiyorum. Tarihi sorumluluk bizim sırtımızda. Yerel seçimlerde bütün yerleri alacağız. Manisa'yı alacağız, Bursa'yı alacağız.