2014 yılından beri İnegöl Belediyesi kültür işlerindeki görevi ile birlikte İnegöl Kent Konseyi genel sekreterliği görevinide başarı ile yürüten Volkan Derman'ın yerine İnegöl Belediyesi çözüm merkezi sorumlusu Hamza Süngü getirildi.

Konsey çalışmaları için Belediye eski ek hizmet binasının tahsis edilmesi ile faaliyetleri hız kazanıp, meclis ve çalışma grupları kurulmasına devam edilen kent konseyinde bundan sonra belirlenen adaylar arasından seçilip, Belediye Başkanı Alper Taban tarafından ataması yapılan Hamza Süngü tam zamanlı olarak görev yapacak.

Konu ile ilgili açıklama yapan İnegöl kent konseyi başkanı Bülent Temelli özellikle yaklaşık beş aydır birlikte çalıştığımız dönem başta olmak üzere, kent konseyimizde uzun zamandır yapmış olduğu özverili ve başarılı çalışmalarından dolayı Volkan Derman beye konseyimiz ve İnegöl'ümüz adına teşekkür ediyorum. Görevi devralıp, bundan sonra birlikte çalışacağımız Hamza Süngü arkadaşımıza da hoşgeldin diyor, başarılar diliyorum. Mekan, dijital ve personel altyapılarımızında tamamlanması ile artık biz kent konseyi olarak hazırız. Hemşehrilerimizin de sürece gerek ortak aklı oluşturmak üzere katılımı, gerekse kentlilik bilinci ile daha güzel bir İnegöl'ü hep beraber inşa etmek üzere sorumluluklarını yerine getirmesiyle örnek bir şehri hep birlikte oluşturacağız inşallah dedi.