Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, "İnegöl'ümüzde sporun tabana yayılıp, herkesin spor yapabilmesi, spor konuşması amacıyla Kent Konseyimiz bünyesinde kurmuş olduğumuz sporla ilgili çalışma grupları olarak, Gençlik spor ilçe müdürümüz, Belediye spor müdürümüz ve spor temsilcilerimizle görüşmelere devam ediyoruz. İnegöl’ümüzde spor ve sportif başarıları artırmak hedefimiz.

2050 İnegöl projeksiyonu spor stratejisi için fikirlerini almak ve bu vesile ile kent konseyi faaliyetlerimizi aktarmak fırsatı bulduğumuz toplantılarımızı tüm paydaşlarımızla seri halde yapmaya devam ediyoruz" dedi.