İnegöl'de yaşayan İrfan Fışkınçiçek ve eşi geçtiğimiz hafta Pazar günü İnegöl'den yola çıktı. Yaklaşık bir hafta süren yolcuğun ardından Medine'ye vardı. Yaşanan savaşlar nedeniyle uzun yıllar sonra ilk defa Türkiye'den karayoluyla Kutsal topraklara giden kişi olan Fışkınçiçek, 4500 kilometre yol kat etti. 1 hafta süren yolcuğununda yaşadıklarını da anlatan Fışkınçiçek, Umre için Medine'de olan Türk vatandaşları da duygulandırdı.

Daha önce 8 kez umre, 1 kez de hac yaptığını belirten Fışkınçiçek, kendi kararıyla yola çıktığını ifade eden etti. Türkiye’den yola çıkarak Irak, Erbil, Kerkük, Ramadi, Trabel üzerinden Ürdün’e, oradan da Suudi Arabistan’a ulaşan İrfan Fışkınçiçek, bir haftalık yolculuğun ardından Medine’ye ulaştığını söyledi.

TÜRK BAYRAĞI DİKKAT ÇEKTİ

Umre için Türkiye'den Medine'ye giden Türk vatandaşları, karvana asılan Türk bayrağına ilgi gösterdi. Türk vatandaşları, her geçtiklerinin de karvanda bulunan Türk bayrağını gördüklerinde hem gururlandıklarını hem de karvanın kime ait olduğunu merak ettiklerini dile getirdiler.

"Türkiye'de Bir İlkim"

Medine’de Ravza’nın 310 numaralı kapısı önünde karşılaştığı Türk vatandaşlarıyla sohbet eden Fışkınçek, "Türkiye’den bugüne kadar kimse kara yolu ile Arabistan’a gelemedi. Orta Doğu'daki savaşlar nedeniyle bu güzergâh kullanılmıyordu. Ancak Allah bunu bana nasip etti. İnşallah benden sonra gelecek olanlara da nasip olur" dedi.

IRAK POLİSİ KONVOY YAPTI

Yolculuk sırasında Irak'ta yaşadığı olayı anlatan Fışkınçiçek, "Irak askerleri bizi 250 kilometre boyunca konvoy halinde götürdüler. Bu, Türklere olan ilgilerinden kaynaklanıyordu. Eylül ayında Türkiye ile Irak arasında yapılan anlaşma sayesinde 50 yaş üstü ve 15 yaş altı Türk vatandaşları için vize muafiyeti uygulanıyor. Benim Irak vizem yoktu ama bu avantaj sayesinde rahatça geçiş yaptım" diye konuştu.

"Türk Olduğumuz İçin Büyük İlgi Gördük"

Fışkınçek, yolculuğu boyunca Türk bayrağı taşıyan karavanının büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Türk olduğumuz için her yerde saygıyla karşılandık. Türkiye’yi çok seviyorlar ve bu nedenle bize büyük kolaylıklar sağladılar" ifadelerini kullandı.

Ayrıca eşiyle yaşadığı bir anıyı paylaşan Fışkınçek, "Eşim Nusaybin’de hastalandı ve hastaneye götürdük. Eczacı bizden ilaç için para almadı. Daha sonra su almak için bir toptancıya gittik, o da suyun parasını kabul etmedi. Bu durum bizi gerçekten çok duygulandırdı" dedi.

Umre ziyaretini Ramazan ayına kadar devam ettirmek isteyen Fışkınçek, bayramın üçüncü günü vizesinin sona ereceğini ve dönüş yoluna çıkacağını belirtti.

Kendisinin ardından aynı rotayı izlemek isteyen vatandaşlara da yardımcı olabileceğini söyleyen Fışkınçek, bu deneyimiyle Türkiye’den karayoluyla umreye giden ilk kişi olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.