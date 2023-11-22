Bursa’da depreme karşı dayanıklı evler projesi başlatan Büyükşehir Belediyesi, Yiğitler ve İstanbul Caddesinde yapılan birinci etap evlerini tamamladı. Karapınar için yapılacak olan kentsel dönüşüm kapsamında birinci etap inşaat başlamış bulunmakta.

Büyükşehir Belediyesi altyapı ve ulaşım ile ilgili gelecekle ilgili projeleri Bursa’da hayata geçirdi. Bursa birinci derecede deprem kuşağında yer almaktadır ve bu sebeple depreme dayanıklı bir kent inşası ile kentsel dönüşüm projelerine tam gaz devam etmektedir. Yapılarda zamanla oluşan hasarları gidermek için ve depreme dayanıklı evler inşa etmek için projelere devam edilmekte. Bursa’da yaşayan vatandaşlara güvenli yaşam alanları oluşturmak adına Büyükşehir Belediyesi, Yiğitler ve İstanbul Caddesindeki birinci etap projelerini tamamlamış bulunmakta. Karapınar da ise inşaat projesi başlatıldı.

Proje kapsamında hedeflenen 10 bin konut yenilenecek

Temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş konuşma yaptı. 2025 senesi ile projelerini tamamlayacaklarını dile getirdi. 1. Etap 4 dükkan ve 90 konuttan oluşmakta ve 2029 senesinin sonuna kadar 10 bin konut kentsel dönüşümle tamamlanmış olacağını açıkladı.