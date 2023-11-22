Hazine ve Maliyet Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yaptı. Ülkemize döviz girişini artırmak için yeni düzenlemeler yolda. Ülkeye döviz girişini teşvik etmek için, kurul ve gelir vergisi mükelleflerinin yurtdışındaki bazı faaliyetlerine uygulanacak vergi indirimleri ve istisna oranını artıracaklarını söyledi.

Yapılan haberlere göre bu uygulamada vergi indirim be istisna oranlarının %30’a kadar artırılacağı öğrenildi. Yapılan ekonomi programıyla daha dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı refah artışını hedeflediklerini söyleyen Bakan Şimşek, programla, fiyat istikrarını kalıcı tesis etmenin, üretimi, yatırımları, ihracatı, istihdamı ve rekabet ortamını desteklemenin, cari işlemlerin dengesini iyileştirmek, bütçeyi sürdürülebilir ve sağlıklı kaynaklarla finanse etmenin, öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Şimşek açıklama yaptı

Bu konunun yakın zamanda Meclis gündemine geleceğini söyleyen Bakan Şimşek, “ Bu paketle ekonomik programın gerçekleştirmesine katkı sağlamak için ihracatın desteklenmesi ve ülkemize döviz girişini teşvik edecek düzenlemeler öngörüyoruz. İhracatın desteklenmesi için tedarikçi ve imalatçı ihracatçıların faaliyetlerindeki kazançlara 5 puanlık kurumlar vergi indirimi uygulanacak. Bu uygulama ile imalatçı ya da tedarikçi kurumların, aracılı ihracat sözleşmelerine dayanarak dış ticaret sermaye firmaları ya da sektörel dış ticaret şirketlerinden gerçekleştirike ihracat faaliyetleri için geçerli sayılacak” dedi.