Kenya Devlet Başkanı William Ruto, hükümet karşıtı protestolarla sarsılan ülkede kabineyi dağıttı ve Başbakan haricindeki tüm bakanları görevden aldı. Bu kararıyla ilgili olarak Ruto, "Başbakan ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan dışındaki tüm bakanları derhal görevden almayı kararlaştırdım." dedi.

Ruto, yeni kabine atanıncaya kadar Bakanlıklarla ilgili işlerin Başbakan tarafından koordine edileceğini ve en kısa zamanda anayasa çerçevesinde yeni kabinenin oluşturulacağını söyledi. Kenya'da geçen ay hükümet karşıtı gösterilere polisin müdahalesi sonrası en az 30 kişi hayatını kaybetmişti.