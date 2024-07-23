Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca’nın Kertil Mahallesi’nde bölgeye yetersiz gelen ve su kayıplarına sebep olan bin 500 metrelik içme suyu hattı yenileniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde hayata geçirdiği projeler ile hem içme suyunda kayıplara müsaade etmiyor hem de abonelere kesintisiz su ulaştırıyor. Daha önce 3 bin 300 metrelik içme suyu hattı yenilenen Kaynarca Kertil Mahallesi’nde bu kez bin 500 metrelik hat revize ediliyor. Bölgenin su sorunlarına çözüm olmak için sürdürülen çalışmalar bu kez mahallenin farklı noktasında devam ediyor. Ekiplerin çalışmalarını yoğun olarak sürdürdüğü projenin yüzde 50’lik kısmı tamamlandı. Yenilenen hat ile daha önce yaşanan su kayıpları ve kesinti sorunları tarihe karışacak. İhtiyaç halinde sürdürülen altyapı projeleri şehrin farklı noktalarına hızla ulaşmaya devam edecek.