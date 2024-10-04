Keşan Belediye Meclisi'nin 2024 Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, dün gerçekleştirildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda saat 15.00'de başlayan Keşan Belediye Meclisi'nin 2024 Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısına, Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan başkanlık yaptı.Toplantıda yapılan yoklamada CHP Grubundan Hüseyin Yavaş, AK Parti Grubu üyeleri Şafak Uslu ve Berkay Uslu izinli sayıldı.

Yoklamanın ardından gündem dışı olarak gelen madde ve önergelerin gündeme alınması görüşmelerine geçildi. Buna göre;

-Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Koop. ‘öğrenci ücret tarifelerine zam talebi konulu dilekçeleri,

-Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Aydın Meriç tarafından verilen Aşağı Zaferiye Mahallesi 1594 ada 1 parsel ve 1596 ada 1 ve 2 parselleri ifraz yapılarak satılması konulu önerge,

-Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Aydın Meriç tarafından verilen Aşağı Zaferiye Mahallesi 1597 ada 1-2-3 parsellerin satılması konulu önerge,

-Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Aydın Meriç tarafından verilen Yuları Zaferiye Mahallesi 1310 ada 1310 ada 3-4 parseldeki arsanın tevhid edebilerek hasılat paylaşımı veya kat karşılığı ile inşaat yapımı konulu önerge ve

-Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Aydın Meriç tarafından verilen İstasyon Mahallesi 100 ada 81 parselde kayıtlı arsanın hasılat paylaşımı veya kat karşılığı ile inşaat yaptırılması konulu önergenin gündeme alınması konuları görüşüldü.

Yapılan oylamanın ardından ilgili konular gündeme alınması kabul edildi. Ardından meclisin olağan gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

İlk gündem maddesinde Keşan şehir merkezi ile mücavir alanlarındaki araç ve yaya yoğunluğu, otopark alanlarının adil bir şekilde kullanılmasını engellemekte ve yetersiz kalmasına neden olması dolayısıyla; vatandaşlarımızın otopark alanlarından adil bir şekilde yararlanması, yol üzeri park alanlarında şerit disiplinin sağlanması ve hatalı parklanmanın önlenebilmesi için, ücretli yol üstü (yol boyu) araç park yerlerinin Belediye Meclisince belirlenmesi, yol üstü otopark olarak belirlenecek yerlerin işletilmesine ilişkin usül ve esasların da Belediye Encümeni tarafından belirlenmesi hususları Meclis tarafından görüşmeye açıldı. Madde, yapılan oylama ile oy birliği ile Trafik ve Ulaşım Komisyonu’na sevk edildi.

Toplantının ikinci maddesinde İlçemiz sınırları içerisinde Keşan Belediyesi Başkanlığı’nca tahsis edilen ticari plakalar ile ilgili olarak tahsis sahiplerinin kendilerine tahsisli S ve T serisinden ticari plakalarında kayıtlı olan araçlarını, ticari plakadan boşa çıkarma, adına tahsisli boşta olan plakaya araç ekletme işlemlerinde mevcut Yönetmeliklerinde Keşan Belediyesi Encümeni görevli olup, uygulamada yaşanan aksaklıklar ticari plaka sahiplerinin faaliyetlerinin sekteye uğraması nedenlerinden dolayı, belirtilen iş ve işlemlerde Belediye Başkanı ve Zabıta Müdürlüğünden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısının yetkili olarak iş ve işlemleri yürütmesine karar verilmesi görüşüldü. Yapılan oylamanın adından madde oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündem maddesinde Keşan Belediyesi Ticari Hatlı Minibüs Yönetmeliği’nin güncelliğini yitirdiğinden dolayı, yenilenmesi amacıyla Ulaşım Komisyona sevk edilmesi hususu meclisçe görüşmeye açıldı. Konu oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündem maddesine S.S.25 No.lu Şehir içi Minibüs Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifinin 16/09/2024 tarihli dilekçesi ile ‘öğrenci ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçelerinin meclisçe görüşüldü. İlgili madde oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na oy birliği ille havale edildi.

Gündemin 5. Maddesinde Cumhuriyet Mahallesi Muhtarlığı’ndan gelen dilekçede; Mahallelerinden Keşan Devlet Hastanesine giden şehir içi minibüs hattının olmadığını, bu nedenle mahalle halkının Keşan Devlet Hastanesine ulaşımlarının sağlanabilmesi için Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinden geçen uygun olan bir hattın şehir içi minibüs hattı olarak düzenlenmesine ait komisyon raporunun meclisçe görüşüldü. Komisyon kararı oy birliği ile kabul edildi.

6. gündem maddesinde,Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 2024 yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi içerisinde yer alan, Mezar Yeri İnşaatı Yapım Ücretleri başlığı altındaki ‘Mezar inşaatlarına yıllık çalışma izin belgesi harcı ile izin belgesi olmayan veya ilçe dışından mezar yapımı için başvuran işletme yada kişilerden her mezar yapımında alınacak ücret’ maddelerinin ücret tarifesinden kaldırılarak, ‘Mermercilerden her bir mezar yapımı için (ilgili komisyon tarafından belirlenecek) ücretin alınması’ maddesinin eklenmesi konusu gündemde görüşüldü. Madde, oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

Gündemin 6.maddeyle ilgili olarak, Başkan Mehmet Özcan söz aldı.

Özcan konuşmasında şunlara yer verdi: “Seçim öncesi yapılan değişiklikle ilgili itirazlar geldi. Bizde gerekli düzenlemenin yapılacağı yönünde söz verdik. Sanki tekelleşme var. 8 ya da 9 tane mermerciye yıllık belli bir ücretle sözleşme yapılıyor ve dışarıdan gelen birilerine 1800 TL ilave ücret çıkartılıyor. Kim istiyorsa, gelsin yapsın. Ortalama ücret ne ise, versin. Kimseyi yasaklı kılmanın mantığını yok. Ticareti kısıtlamak doğru bir şey değil.”

Aydın Meriç, “Şehir içi-şehir dışı, anlaşmalı-anlaşmasız kargaşasını çözüp, tek fiyatta grup kararı aldık. Mezar başına 1000 TL’dir.” dedi.

7. Gündem maddesinde, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm, İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği, Belediyemiz D 13 gurubunda değerlendirilmiş olup, ilgili Yönetmeliğin 11. Maddesi gereği hazırlanarak Meclise sunulacak olan (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği cetveli ile (III) sayılı Dolu Kadro Değişikliği cetvellerinde belirtilen kadro değişikliğinin Meclis tarafından görüşülürken, oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündem maddesinde, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nünün 26.09.2024 tarihli yazılarına istinaden; 5393 sayılı Belediye kanununun 49. Maddesinin 2. Fıkrası gereği, Birim Müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamaların ilk toplantıda Belediye Meclisinin bilgisine sunulacağı belirtilmiş olup, konu ile ilgili yazıları hakkında Belediye Meclisimize bilgi verildi.

9. Gündem Maddesinde, 14.08.2024 tarih ve 15803 kayıt sayılı dilekçe ile Yukarı Zaferiye Mahallesi, 745 ada, 1 numaralı parsel için 2 kat olan imar izninin civar ve yol üstü parseller gibi 3 kat olarak belirlenmesi taleplerine ait komisyon raporunun Meclis tarafından görüşüldü. İlgili komisyon raporu oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündeminin 10. Maddesinde Keşan-İpsala Yolu üzeri Sanayi Alanı olan imar plan fonksiyonunun Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak plan değişikliği yapılması talebinin meclis tarafından görüşmeye açıldı. Taleplerin İmar Komisyonu’na sevki oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündem Maddesinde Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Keşan Belediyesi 2025-2029 dönemine ait Stratejik Planın Meclis tarafından görüşülürken, oy birliği ile kabul edildi.

Meclisin olağan gündemi maddelerinin ardından, gündem dışı olarak gündeme alınan maddelerin görüşülmesine geçildi.

12. Gündem maddesinde Paşayiğit Motorlu Taşıyıcılar Koop. ‘öğrenci ücret tarifelerine zam talebi’ konulu dilekçeleri, oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi.

13. Gündem maddesinde görüşülen Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Aydın Meriç tarafından verilen Aşağı Zaferiye Mahallesi 1594 ada 1 parsel ve 1596 ada 1 ve 2 parselleri ifraz yapılarak satılması konulu önerge, oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Gündem maddesinde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Aydın Meriç tarafından verilen Aşağı Zaferiye Mahallesi 1597 ada 1-2-3 parsellerin satılması konulu önerge, oy çokluğu ile kabul edildi.

15. Gündem maddesinde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Aydın Meriç tarafından verilen Yuları Zaferiye Mahallesi 1310 ada 1310 ada 3-4 parseldeki arsanın tevhid edebilerek hasılat paylaşımı veya kat karşılığı ile inşaat yapımı konulu önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

16. Gündem maddesinde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü Aydın Meriç tarafından verilen İstasyon Mahallesi 100 ada 81 parselde kayıtlı arsanın hasılat paylaşımı veya kat karşılığı ile inşaat yaptırılması konulu önerge oy çokluğu ile kabul edildi.

Meclis toplantısı sona ererken, bir sonraki toplantının 7 Kasım 2024 Perşembe günü yapılmasına karar verildi.