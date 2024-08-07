Keşan Belediyesi 2024 yılında sokak hayvanları ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirdiErdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 2024 yılı başından bu yana yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Veteriner İşleri Müdürü Serkan Doğru, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2024 yıklı başından bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek şunları söyledi. “2024 yılı içerisinde; Keşan Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde 283 sokak köpeği,188 sokak kedisi, kısırlaştırma ile birlikte aşıları, kuduz, iç ve dış parazit aşıları yapılmış ve 300 köpeğe mikroçip ve kulak küpesi takılmıştır. 43 köpek, 14 sahiplendirilmiştir. Keşan ve mücavir alanlarında belli periyotlarda mama ve yiyecek dağıtılmaktadır. 2024 yılı içerisinde; 15 ton mama sokak hayvanları için kullanılmıştır.”