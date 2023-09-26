CHP Keşan İlçe Başkanlığı Mevlid Kandili dolayısıyla çarşı merkezdeki esnafa kandil simidi dağıtarak esnafın kandillerini kutladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Ziyarette CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, İl Disiplin Kurulu üyeleri, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri esnafa kandil simidi dağıttı.

Esnafın, Mevlid Kandilini kutlayan İlçe Başkanı Çakır, “Sevgili Peygamberimizin doğduğu bu hayırlı günde; tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni kutluyor, sevgi ve hoşgörünün egemen olduğu huzur ve barış dolu yarınlar diliyoruz.” İfadelerini kullandı.