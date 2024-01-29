Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyündeki bir evde çıkan baca yangını, evin yanındaki ahıra sıçramadan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çamlıca köyündeki bir evin baca bölümünde yangın çıktı. Çatıdan çıkan alevleri fark edenler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Alevler kontrol altına alınarak, evin yanındaki hayvanların bulunduğu ahıra sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.