Edirne'nin Keşan ilçesinde bir dönem Keşanspor Kulübü ile DYP'nin de İlçe Başkanlığı'nı yapan Hayri Çomer, 84 yaşında hayatını kaybetti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan'ın sevilen simalarından Hayri Çomer, Yeni Camii'de düzenlenen kalabalık bir törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çomer'in cenazesine AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, siyasi parti temsilcileri, il genel meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

84 yaşında hayata gözlerini yuman Hayri Çomer'in cenazesi Yeni Cami’de kılınan cenaze namazı ardından Asri Mezarlık’ta toprağa verildi.