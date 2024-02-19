Kesintisiz ve kaliteli elektrik dağıtım hizmeti için yatırım, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam eden TREDAŞ, mobil enerji altyapısını daha da güçlendirmek hedefi ile 12 mobil jeneratörü daha envanterine kattı.

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli’ne uluslararası standartlarda elektrik dağıtım hizmeti sunan Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ), mobil enerji altyapısını çok daha güçlendirmek hedefi ile envanterine toplam 12 yeni jeneratör ekledi.

Acil ihtiyaç durumlarında hizmet verme kapasitesini artıracak 8 adet 50 kVA gücünde römorklu ve 3 adet 400 kVA gücünde kamyon üstü olmak üzere 11 adet alçak gerilim seviyesi çıkışlı jeneratör ile bir adet de 1 MVA gücünde orta gerilim seviyesi çıkışlı mobil jeneratör alan TREDAŞ, söz konusu jeneratörleri hizmet bölgesindeki uygun noktalarda göreve hazır halde bekletecek.

Mobil jeneratörlerin acil ihtiyaç durumlarında etkin bir şekilde kullanacağını dile getiren TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, “Abonelerimizin enerji ihtiyacını karşılamak için 7 gün 24 saat görev başında olan personelimizi, araç ve ekipman ile de destekliyoruz. Toplam 2 bin 600 kVA güçte olan, farklı güç gruplarına göre 16 ayrı trafo bölgesinde enerjilendirme kapasitesine sahip mobil jeneratörlerimiz ile gerekli müdahaleleri daha hızlı yapabileceğiz” değerlendirmesinde bulundu.