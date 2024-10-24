Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılıkları tarafından Bursa-Kestel'de yapılacak olan TSM (T8), Sağlıklı Hayat Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi (11 AHB) ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası inşaatı için ihale süreci başladı. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile yapılacak ve teklifler yalnızca EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek.

İhale Bilgileri:

İKN: 2024/1392718

2024/1392718 İhale Tarihi ve Saati: 18 Kasım 2024, 11:00

18 Kasım 2024, 11:00 Yer: Bursa/Kestel (Vani Mehmet)

Proje Detayları:

Proje Adı: Bursa-Kestel TSM (T8) + Sağlıklı Hayat Merkezi + ASM (11 AHB) + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

Bursa-Kestel TSM (T8) + Sağlıklı Hayat Merkezi + ASM (11 AHB) + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Niteliği: 1 adet betonarme bina inşaatı

1 adet betonarme bina inşaatı Süresi: 360 gün (yer tesliminden itibaren)

360 gün (yer tesliminden itibaren) Başlama Tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içinde başlayacak.

İhaleye katılmak isteyen firmalar, tekliflerini EKAP üzerinden elektronik olarak iletebilecek ve teklif verme süresi, ihale tarihinden 120 takvim günü geçerli olacak. İhaleye sadece yerli firmalar katılabilecek olup, ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına göre belirlenecek.