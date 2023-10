CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay öncesi son grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İsrail Hamas gerilimini ele alan Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin sorununun tek çaresinin kendisi olduğunu savundu.

"İKTİDARI BİZE DEVRET, FİLİSTİN SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜR GÖRECEKSİN"

“Başkenti Kudüs olan bir Filistin’i her yerde her zaman destekliyoruz. Beyefendi miting yapıyor. Sen muhalefet değilsin, ne işin var mitingde? İktidarı bize devret, Filistin sorunu nasıl çözülür, Orta Doğu’ya barış nasıl gelir göreceksin.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GAZZE ADIMLARINDAN BİRKAÇI

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Gazze'deki vahşi saldırıya karşı tutumu dünya basınında konu oluyor. İsrail ile ilişkileri durduran Cumhurbaşkanı Erdoğan, her seferinde de savaşın bitmesi ve sivillerden ellerin çekilmesi yönünde açıklamalarını sürdürüyor.

Ayrıca Türkiye'den Gazze'ye birçok insani yardım gönderildi. Devamı da geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde düzenlediği Büyük Filistin Mitingi de dünya çapında konuşulan olaylar arasında. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen mitingde Filistin'e destek vurgulanırken, 1.5 milyon İstanbullu alana akın etti.