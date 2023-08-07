Kiralık ev ilanlarındaki değişiklik göze çarptı. Son dönemde kiracı-mal sahibi uyuşmazlıklarından dolayı yeni kiralanacak konutlarda artık aile yerine bekar veya öğrenci aranıyor. Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yüzde 25 artış sınırlamasının gelecek dönemlerde de devam edip etmeyeceğinin belirsizliğinden ötürü mal sahiplerinin, daha kısa dönemli ve evi istenildiğinde boşaltabilecek kiracılar aradığını söyledi.

Konut piyasasında bekar veya öğrencilerin kiralık ev bulması hep zor olarak bilinirdi. Ev sahipleri, daha çok ailelere kiralama yapmayı tercih ederdi. Ancak bu durum son dönemde tersine döndü, artık kiracının bekar veya öğrenci olması aranan en üst kriter oldu. Konuyla ilgili görüş veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ev sahiplerinin kirada kayıp yaşamamak için kısa dönemli kiracı arayışına girdiğini belirtti. Özellikle mal sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında artan davaların ve problemlerin daha kısa süreli kiracı arayışını artırdığını söyleyen Özelmacıklı, "Bundan dolayı mal sahipleri daha kısa süreli kiracılara yani öğrenci veya bekarlara yöneliyor. İlan sitelerinde verilen ilanlarda da değişiklik yaşanıyor" dedi.

"Eski ve yeni kiracı arasındaki fiyat farkları arttı"

Bu durumda yüzde 25’lik kira artış oranının etkili olduğunu belirten Özelmacıklı, "Mal sahiplerinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi yüzde 25 zam sınırlaması. Bu uygulamanın devam etmesiyle eski ve yeni kiracı arasındaki fiyat farkları arttı. Bu durumun gelecek dönemlere yansıyıp yansımayacağı da belirsiz olduğu için mal sahipleri daha kısa dönemli kiracı arıyor. Mal sahipleri ile kiracıların anlaşmazlıkları arabuluculuk sistemiyle bir nebze de olsa dava sürelerinin kısalacağını söyleyebiliriz. Ancak özellikle aldığı kirayla geçinmeye çalışan mal sahiplerinin zorluk yaşadığını görüyoruz. Yüzde 25 sınırına uyan mal sahipleri için gelir vergisinin bir dönem için alınmaması onlar için önemli bir avantaj oluşturabilir" dedi.

"Günlük kiralama konusunda tapu dairesi ile taşınmazlar entegre olmalı"

Son dönemde günlük kiralamaların da arttığını sözlerine ekleyen Özelmacıklı, "Kısa dönemde dediğimiz sadece bekar ve öğrenci açısından değil. Evlerini eşyalı hale getirip yabancılara kira verenlerde olabilir. Turistik olarak kısa dönemli kiraya verenler de olabilir. Son dönemde bu tarz taşınmazlara talep de arttı. Günlük kiralık evler Antalya gibi bölgelerde daha hareketli. Günlük kiralık evler genel olarak dijital platformlardan kiralanıyor. Bu platformlar Türkiye’den işletilmediği için ciddi bir vergi kaybı yaşanıyor. Bakanlık bu vergi kaybının önüne geçilmesiyle ilgili düzenlemeler yapıyor. Bu konuda en önemli tavsiyemiz, tapu dairesi ile taşınmazların entegre olmasıdır" şeklinde konuştu.

"Kiralık amaçlı konut yapacak politikalara ihtiyaç var"

Öte yandan İstanbul’da 6,5 milyon konutun yüzde 5’inin boş durumda olduğu bilgisini veren Özelmacıklı, "İstanbul’da kentsel dönüşüm nedeniyle 100 bin konut boşaltılmış ve yıkılmayı bekliyor. Boş konut önemli bir problem. Bu şekilde boş olan konutlara ek bir vergi düzenlenebilir. Ülkemizin kiralık konutta kalıcı politikalara ihtiyacı var. Arsaları inşaat firmalarına tahsis edecek veya sadece kiralık amaçlı konut yapacak politikalara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.