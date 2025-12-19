Kırklareli’nde gıda ürünleri satışı yapan işletmeler ve zincir marketlerin depolarına yönelik denetimler aralıksız devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi teknik ekipleri, Kırklareli merkezdeki toplu tüketim işletmeleri ve zincir marketlerin depolarında yaptıkları denetimlerde, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza ve hijyen şartları kontrol edildi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, müdürlüklerine bağlı teknik ekiplerin il genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik ’5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu" çerçevesinde düzenli olarak gıda denetimleri gerçekleştirdiğini vurguladı. Karaca, tüketime sunulan ürünlerle ilgili resmi kontrollerin aralıksız devam ettiğini, mevzuat ile belirlenen kriterlere uymaması halinde idari yaptırımlar uygulandığını vurgulayarak, işletme sahiplerini uyardı.

Karaca, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam ettiğini ifade ederek, Alo 174 Gıda Hattı üzerinden gelen şikâyetlere kısa sürede müdahale edildiğini vurguladı.