Kırklareli’nde ’Vize Home Furniture’ isimli mobilya satış mağazasında çıkan yangına sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Kırklareli-İstanbul yolu birinci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle mobilya satış mağazasında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle olay yerine itfaiye, İl Özel İdare, BOTAŞ ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekip yangını söndürmek için yoğun çaba gösteriyor.

Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.