Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlü toplantı salonunda, Kırklareli Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nden hizmet alan özel bireylerle birlikte anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Engelli bireylerin toplumdaki görünürlüğünü artırmayı, onların yeteneklerini ön plana çıkarmayı ve sosyal farkındalık oluşturmayı amaçlayan program yoğun katılımla gerçekleşti.

Program çerçevesinde Engelsiz Karma Atölye Sergisi de açıldı. Sergi, ziyaretçilere özel bireylerin üretim süreçlerine yakından tanıklık etme ve onların sanatsal yolculuklarına kavuşma imkânı sundu.

Duygu dolu anlar yaşandı

Etkinlik, özel bireylerin hazırladığı gösterilerin sunumuyla devam etti. Bireylerin sahne performansları, katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı ve salonda duygu dolu anlar yaşandı. İzleyiciler, özel bireyleri dakikalarca alkışladı. Program, pasta kesimi ile son buldu.

Programa, Kırklareli Valisi Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, il protokolü, engellilik alanında faaliyet gösteren STK yönetici ve temsilcileri ile özel bireylerin aileleri katıldı.