Törene, Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, şehidin ailesi, il protokolü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Şehit Anıl Yalap’ın ailesi ve yakınları, evladının isminin böylesine anlamlı bir projede yaşatılacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Törende konuşan Vali Uğur Turan, vatan uğruna canını feda eden şehitlerin hatıralarının daima yaşatılması gerektiğini belirterek, "Bugün burada, kahraman şehidimiz Anıl Yalap’ın aziz hatırasını geleceğe taşıyacak önemli bir eserin açılışını gerçekleştiriyoruz. Şehidimizin adı bu parkta sonsuza kadar yaşayacaktır" dedi.

Belediye Başkanı Derya Bulut ise parkın yapım sürecinden bahsederek, projeye destek olan kuruluşlara teşekkür ederek, aziz şehidimiz Anıl Yalap’ı bir kez daha rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Tören, şehit Anıl Yalap için edilen duaların ardından sona erdi.