Bölgesel Amatör Lig 5. Grup 9’uncu haftasında Söğütspor 7 Aralık pazar günü saat 14.00’da deplasmanda Kütahya temsilcisi T. Tepecikspor karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi tam kadro hazırlıkları Söğüt İlçe Stadı’nda günü tek idmanlar geçen Söğütspor’da hafta sonu Yalovaspor karşısında alınan 3 puanın verdiği moral futbolculara yansıdı. Söğütspor pazar günü alınacak bir galibiyetle al sıralardan yukarı sıralara çıkmak istiyor.
Bu zorlu maç öncesi Söğütspor 13 takımlı grupta 9 puanla 11’inci sırada yer alırken, T. Tepecikspor 11 puanla 6’ıncı sırada yer aldı.
