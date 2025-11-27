Kırklareli’de hububat alanlarında süne zararlısından korumak amacıyla "Sonbahar Kışlak Sürveyleri" çalışmalarına başladı.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üretimde verimliliği korumak ve hububat alanlarını süne zararlısından korumak amacıyla 2026 yılı mücadele programı kapsamında çalışmalarına başladı. Teknik personel, Babaeski Kumrular kışlağı ve Lüleburgaz Sakızköy korusundaki kışlaklarda Sonbahar-Kışlak Surveyleri gerçekleştirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, bu sürveylerden elde edilecek verilere dayanarak, bir sonraki yıl süne popülasyonunun şiddetini ve muhtemel zarar düzeyini bilimsel metotlarla tahmin edileceği belirtililerek, "Tarlalardaki hububatın hasat edilmesi ve yabani buğdaygillerin olgunlaşmasının ardından, kışı geçirebilmek için vücudunda yeterli yağı depolayarak yüksek rakımlı dağlık alanlara göç eden süne zararlısı, ovalara inerek ekili alanlarda ciddi tahribata yol açıyor" denildi.