Kırklareli TSO Başkanı Soner Ilık, Kırklareli halkına ve peynir üreticilerine müjdeli bir haber vererek, Kırklareli Eski Kaşar Peyniri'nin coğrafi işaret tescil belgesi aldığını duyurdu.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (Kırklareli TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık’a; “Kırklareli Eski Kaşar Peyniri Coğrafi İşaret Tescil Belgesi” Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar tarafından takdim edildi.

Kırklareli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Soner Ilık, odanın 3’ncü, şehrin ise 6’ncı Coğrafi İşaretli Ürünü olan Kırklareli Eski Kaşar Peyniri'nin 11 Temmuz 2023 tarihi itibariyle tescillendiğini açıkladı. Bu süreci yakından takip edip katkı sunan başta Vali Birol Ekici ile Milletvekilleri, Siyasi Parti İl Başkanları ve odanın değerli meclis üyelerine can-ı gönülden teşekkür eden Başkan Soner, Kırklareli'ne üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Geleneksel ürünlerin aslına uygun şekilde sonraki nesillere de ulaştırıldığını kaydeden Başkan Ilık, "Niteliklerini kaybetmeden ürünlerin sürdürülebilirliği de sağlanmaktadır. Ayrıca bu ürünlerin taklitlerine karşı korunabilmesi, haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması için koruma altına alınma noktasında da Coğrafi İşaret büyük önem taşımaktadır. “Coğrafi İşaret” ibaresi taşıyan ürünleri üreten işletmeler, bu işareti ürünlerininambalajlarında kullandıklarında tüketici açısından da güven ve kaliteyi ifade etmiş olmaktadır. Tüm bu faydalar göz önünde bulundurulduğundakentimizdeki yerel değerlere sahip çıkılması adına ürünlerimizin tescillenmesi çalışmalarına özel önem veriyor ve bu yönde büyük gayretler gösteriyoruz” diye konuştu.